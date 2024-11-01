Conozco a La Tortillera y comemos en su restaurante de tortillas de patatas

Hoy como en el Restaurante de Eve, conocida como La Tortillera en Redes sociales por las Tortillas que cocina de todo tipo. Cuando saltan sus videos en Instagram o Tiktok tienen una pinta espectacular y ahora toca comprobar si en su Restaurante Rebo Bar (en Sant Boi, Barcelona) pasan la prueba. Comeremos juntos casi todas sus Tortillas de Carta, las Croquetas, las Patatas Bravas, su premiado como mejor Bocadillo de Cataluña y las Tartas de Queso Casera.. En total mucha comida que te cuento si me ha convencido o no.
| etiquetas: eve , la tortillera , cenando , pablo , comida , tortilla , patatas
NEW YORK | THINGS TO DO IN NEW YORK | PLACES TO VISIT IN NEW YORK | Top Places to visit in New York