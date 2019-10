¿Conoces la técnica de priorización MoSCoW?

Una vez hemos captado los requisitos necesarios para un desarrollo software o una nueva herramienta a adquirir no podremos aportar el máximo valor si no acordamos las prioridades de cada uno de estos requisitos entre todos los interesados. Esta no es una tarea fácil, porque pueden haber intereses diferentes, o incluso opuestos, pero lo bueno es poder establecer un «tablero de juego» o unas categorías sencillas para poder priorizar cada requisito y que de esta forma pueda fluir la negociación. Aquí es donde nos puede ayudar la técnica Moscow.