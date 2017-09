¿Conoces el potencial de tu calculadora?

en esta entrada vamos a tratar algunos aspectos poco conocidos de algunos modelos de la calculadora CASIO fx-82MS. Sí, ese modelo que llevo utilizando durante nueve años aproximadamente y que aún no ha tenido que sufrir un recambio de batería (hasta que me pille en mitad de un examen...). Para empezar, en la web de Amazon podemos encontrar su precio a día de hoy así como sus prestaciones. Como comenté en Twitter, a mí me costó 15€ en mi papelería más cercana