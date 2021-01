La conjura de los necios o de cómo López Miras nos toma el pelo

Son tantas las veces que las élites murcianas se han sentido impunes, que no ven necesario disimular el menosprecio que sienten hacia la vida de los dominados. Ante tal situación, yo me pregunto si los murcianos viven impregnados por el miedo, un espanto que les hace ciegos a ver quién los está oprimiendo o lo que es peor, son conscientes de quién son los dominadores pero se sienten súbditos, agachando la cabeza una y otra vez ante unas élites indignas. En Murcia ya se ha procurado no crear relatos que dignifiquen a los dominados.