El Congreso señala como “infracciones graves” los altercados de Vito Quiles y Bertrand Ndongo

La Mesa decidirá ahora el procedimiento sancionador en virtud del nuevo reglamento aprobado el pasado verano, que contempla la retirada temporal de la acreditación. Los afectados, no obstante, puede presentar alegaciones.

4 comentarios
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
¿Unga, unga no gustar? ¡Pues unga, unga más!
Tienen que estar dando palmas con las orejas los mamones estos. Publicidad y campaña gratis. Ya tienen material de sobra para acaparar la atención del target subnormal.
Dene #2 Dene
si quieren un palo bien grande para aplicar el procedimiento sancionador, se lo presto
aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro
" Los afectados, no obstante, puede presentar alegaciones."
Seguramente se limitarán al berrinche habitual, ya gritar "PerroSanche dictador!" (Aunque la derecha tenga mayoría en el Congreso)
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
#3 La derecha tiene mayoría en el Congreso, que hacen que no presentan una moción de censura. :troll:
