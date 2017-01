Congreso Internacional de Periodismo: La discusión entre Alsina y Quintero (min. 45 en adelante)  

Después de recordar varias anécdotas, Alsina y Quintero elevaron el tono del debate a la hora de abordar el estado de la profesión. Mientras que Quintero se mostró pesimista sobre el panorama actual, el locutor de Onda Cero señaló que ambos —Quintero y Dragó— tenían "añoranza de un tiempo maravilloso que ya no existe", un tiempo que a su juicio "nunca existió". "No como ahora, que hacemos un producto pobre, malo, mediocre...", apostilló Alsina. "No entrevistaríais a nadie que no os permitiera luciros". Se puede ver a partir del minuto 45