El Congreso aprueba la petición de liberar a los presos políticos venezolanos sin apoyo de Podemos [HEMEROTECA]

El Congreso de los Diputados ha aprobado por una amplísima mayoría, aunque sin el apoyo de Podemos, una proposición no de ley presentada por el PP que reclama la liberación de los presos políticos en Venezuela. Después de un duro debate al que ha asistido como invitado en la tribuna el padre del líder opositor encarcelado Leopoldo López, la Cámara ha dado luz verde a esta iniciativa por 250 votos a favor -PP, PSOE y Ciudadanos-, la abstención de Podemos, y el voto en contra de partidos como ERC, IU o Bildu.