El Congreso aprueba la petición de liberar a los presos políticos venezolanos sin apoyo de Podemos [HEMEROTECA]

El Congreso de los Diputados ha aprobado por una amplísima mayoría, aunque sin el apoyo de Podemos, una proposición no de ley presentada por el PP que reclama la liberación de los presos políticos en Venezuela. Después de un duro debate al que ha asistido como invitado en la tribuna el padre del líder opositor encarcelado Leopoldo López, la Cámara ha dado luz verde a esta iniciativa por 250 votos a favor -PP, PSOE y Ciudadanos-, la abstención de Podemos, y el voto en contra de partidos como ERC, IU o Bildu.

#1 Daniel2000
#1 Daniel2000 *
Esta noticia en 3, 2 ,1 ...

Ya la están votando como bulo, aunque haya un acta del congreso.
#3 Kantinero
#1 No hace falta que sea bulo, A3 por ser un mierda de medio manipulador tiene mi negativo siempre
#6 Daniel2000
#3 Dentro de poco solo se podrán publicar noticias del Granma y del Pravda ...

Tiempo al tiempo
#7 sorecer
#1 9 años. Estas buscando cosas de hace 9 años para intentar salvar algo? Tioo!!!! Que un cuneco de arroz no da para tanto!
#2 eaglesight1
En principio estoy en contra de que haya presos políticos, entendiendo que no han cometido delitos y solo lo estén por su ideología, siempre que esta esté dentro de los límites morales y constitucionales. Pero no se a que viene sacar ahora una noticia del 2017, aunque sea en hemeroteca.
#4 Daniel2000
#2 Acaban de liberar a cientos de presos, entre ellos algunos españoles.

Dos de ellos, vascos, según el gobierno venezolano, eran agentes del CNI, a las ordenes de la CIA, con planes para asesinar a Maduro.
#5 Daniel2000
#4 www.rtve.es/noticias/20240917/maduro-llama-terroristas-espanoles-deten

Maduro acusa a los dos españoles detenidos en Venezuela de ser unos "terroristas": "Vienen a poner bombas"

El presidente venezolano niega que viajasen al país para hacer turismo e insiste en que son del CNI
Los detenidos son Andrés Martínez Adasme y José María Basoa Valdovinos, de 32 y 35 años

El mandatario ha defendido que ambos…   » ver todo el comentario
#8 pascuaI
#5 No sé qué me parece más inverosímil. Que hubiese gente intentando atentar contra Maduro, ese malvado al que todo el mundo quería muerto o encarcelado, o que un español se vaya a hacer turismo a Venezuela en 2024 cuando aquí llevaban dos décadas leyendo a diario que Venezuela sólo era pobreza, delincuencia e inseguridad.
