El Congreso aprueba la petición de liberar a los presos políticos venezolanos sin apoyo de Podemos [HEMEROTECA]

El Congreso de los Diputados ha aprobado por una amplísima mayoría, aunque sin el apoyo de Podemos, una proposición no de ley presentada por el PP que reclama la liberación de los presos políticos en Venezuela. Después de un duro debate al que ha asistido como invitado en la tribuna el padre del líder opositor encarcelado Leopoldo López, la Cámara ha dado luz verde a esta iniciativa por 250 votos a favor -PP, PSOE y Ciudadanos-, la abstención de Podemos, y el voto en contra de partidos como ERC, IU o Bildu.
| etiquetas: congreso , presos políticos , venezuela , podemos
Ya la están votando como bulo, aunque haya un acta del congreso.
Tiempo al tiempo
Dos de ellos, vascos, según el gobierno venezolano, eran agentes del CNI, a las ordenes de la CIA, con planes para asesinar a Maduro.
Maduro acusa a los dos españoles detenidos en Venezuela de ser unos "terroristas": "Vienen a poner bombas"
El presidente venezolano niega que viajasen al país para hacer turismo e insiste en que son del CNI
Los detenidos son Andrés Martínez Adasme y José María Basoa Valdovinos, de 32 y 35 años
El mandatario ha defendido que ambos… » ver todo el comentario