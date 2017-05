El Congreso aprobará mañana el CETA con el apoyo de PP, PSOE y Ciudadanos

El pleno del Congreso de los Diputados vivirá este jueves un proceso de votación particular. Primero decidirá si aprueba o no el Acuerdo Económico y Comercial Global entre Canadá y la Unión Europea (CETA) y después votará si lo envía o no alTribunal Constitucional para que determine si el tratado cumple o no la constitucionalidad. “Primero debería ser la Justicia quien determinara si el CETA cumple o no con la legalidad, y días después el Congreso quien votara su aprobación o rechazo”, aseguran varias organizaciones como No al TTIP..