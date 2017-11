Las congresistas alegan acoso por parte de colegas en Washington (ENG)

Durante años, la representante republicana Mary Bono soportó comentarios cada vez más sugestivos de un colega legislador en la Cámara de Representantes. Pero cuando el congresista se acercó a ella en la Cámara y le dijo que había estado pensando en ella en la ducha, ya había tenido bastante. Bono no está sóla. El presidente de la Cámara dijo que: "El acoso no tiene cabida en esta institución". El ejemplo establecido por los miembros masculinos del Congreso no siempre ha sido admirable, como dejan en claro los relatos de las cuatro legisladoras.