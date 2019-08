La congresista Tlaib cancela la visita a su abuela palestina tras recibir autorización humanitaria de Israel

"No puedo permitir que el Estado de Israel me humille así y utilice mi amor hacia mi abuela para sus políticas opresivas y racistas", aseguró Tlaib en su cuenta en Twitter para suspender el viaje. "Silenciarme y tratarme como a una delincuente no es lo que ella (mi abuela) desearía", advirtió. "Sería como matar una parte de mí. Por eso he decido que visitar a mi abuela en estas condiciones opresivas va en contra todo ello que creo", argumentó su decisión.