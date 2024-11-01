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Congresista republicana afirma que la CIA retiró documentos de la oficina de Tulsi Gabbard sobre el asesinato de JFK y el proyecto MK-Ultra (ING)

Congresista republicana afirma que la CIA retiró documentos de la oficina de Tulsi Gabbard sobre el asesinato de JFK y el proyecto MK-Ultra (ING)

La congresista republicana Anna Paulina Luna amenazó con una citación a la CIA si no devuelve en 24 horas cajas de documentos retiradas de la oficina de la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard. Los archivos incluirían papeles sobre el asesinato de JFK y el proyecto MK-Ultra, programa secreto de control mental de la CIA durante la Guerra Fría. Luna afirma que la agencia actuó contra una orden de desclasificación firmada por Trump aprovechando que está fuera del país.

| etiquetas: documentos , oficina , tulsi gabbard , asesinato , jfk , mk ultra
5 2 0 K 67 politica
3 comentarios
5 2 0 K 67 politica
Bolgo #1 Bolgo
Me huele a anunaki
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#2 carraxe
Creo que después de los últimos acontecimientos, no creo que quepa duda acerca de qué intereses mataron al único presidente no subvencionado por el AIPAC.

"tiny hats" los llaman allí
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hakcer_dislexico #3 hakcer_dislexico
Estan todos como las putas maracas de machin.
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menéame