Congresista de EEUU se reunió con Al Assad para hablar de un acuerdo de paz en Siria

La congresista estadounidense Tulsi Gabbard ha desvelado este miércoles que se reunió con el presidente de Siria, Bashar al Assad, durante un viaje de cuatro días al país árabe para discutir la posibilidad de un acuerdo de paz. "Los sirios me preguntaron: '¿Por qué Estados Unidos y sus aliados apoyan a estos grupos terroristas que están destruyendo Siria, cuando fue Al Qaeda el que atacó Estados Unidos el 11-S, no Siria?' No tuve una respuesta", ha dicho.