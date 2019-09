Conflicto entre la oficina de aduanas de EEUU y un barco cargado de migrantes que huían del huracán en Bahamas

119 bahameños tuvieron que desembarcar del ferry que les iba a llevar a Miami porque, según cuenta la tripulación, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU les advirtió que no les dejaría entrarSegún las normas de Aduanas y Protección Fronteriza, los pasajeros sin visado son legalmente admisibles por motivos humanitarios, siempre y cuando lleven un informe policial confirmando que no tienen antecedentesAduanas asegura que no lanzó ese mensaje: "Ninguna agencia del Gobierno les obligó a a abandonar el barco"