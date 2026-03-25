Confirman la absolución de Robe Iniesta frente a la demanda de la promotora Live Nation

La Audiencia Provincial de Navarra ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la promotora Live Nation España contra la sentencia que absolvió a Roberto Iniesta, líder de Extremoduro, y a su representante, El Dromedario Records, en relación con la fallida gira de despedida de la banda.
| etiquetas: live nation , robe iniesta
www.meneame.net/story/extremoduro-robe-iniesta-live-nation-ha-demandad
Va también para quienes lo poníais a parir aquí con el tema. Cabrones.
Y esto lo absuelve en su litigio con Live Nation, no de su guarrada pesetera con los fans de Extremaduro