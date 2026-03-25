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Confirman la absolución de Robe Iniesta frente a la demanda de la promotora Live Nation

La Audiencia Provincial de Navarra ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la promotora Live Nation España contra la sentencia que absolvió a Roberto Iniesta, líder de Extremoduro, y a su representante, El Dromedario Records, en relación con la fallida gira de despedida de la banda.

| etiquetas: live nation , robe iniesta
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4 comentarios
3 1 1 K 32 actualidad
Pertinax #4 Pertinax
#3 Gracias Rey.
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Pertinax #1 Pertinax *
Relacionada.
www.meneame.net/story/extremoduro-robe-iniesta-live-nation-ha-demandad

Va también para quienes lo poníais a parir aquí con el tema. Cabrones. :troll:
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Ovlak #3 Ovlak
#1 es duplicada meneame.net/story/audiencia-navarra-vuelve-dar-razon-robe-contra-live-

Y esto lo absuelve en su litigio con Live Nation, no de su guarrada pesetera con los fans de Extremaduro :-P
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paumal #2 paumal
Un día alguien contará lo de Live Nation y Ticketmáster...
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menéame