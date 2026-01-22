edición general
Confirmado: Boro ha sido encontrado esta mañana por un grupo de bomberos forestales que lo han devuelto a su dueña sano y salvo

Boro, el perro que llevaba días desaparecido tras el trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), ha sido finalmente encontrado y ya se ha reunido con su dueña. El reencuentro se produce después de una búsqueda intensa en la que han participado equipos especializados, voluntarios y colectivos animalistas, que no han cesado en su empeño hasta conseguir poner a Boro a salvo. Un grupo de bomberos forestales de Ema Infoca acaba de publicar en redes sociales las fotos que toda España estaba esperando. Boro, por fin, está con su dueña.

Gotsel
Creo que multiduplicada...
rodrig
#1 Esta vez han confirmado no solo que lo han encontrado sino que está con su dueña. De todas maneras he actualizado el titular para que quede más claro.
Gotsel
#2 con la dueña, sí...¿pero en su casa?
rodrig
#4 LOL.
MacMagic
#5 ¿Por qué pones LOL? Si no lo he leído mal, el perro es de la mujer que está embarazada y que está en la UCI.
Vactor20
#4 Pero ya ha comido? Ha dormido? ha bajado al parque para hacer sus necesidad? Que si, que un perro es muy querido, pero dar todo este bombo a un simple perro, sensacionalismo puro y duro.
Ferran
#1 Antes no era cierto, ahora parece que sí.
Marsela
No confundir con Voro, con V, que jugó de central y lateral derecho y se formó en la cantera del Valencia Club de Fútbol, club en el que debutó en 1983 y jugó ocho temporadas logrando ser internacional por España. Me alegro por Boro. Me refiero al perrito de la noticia, no por el semimetal número atómico 5, con propiedades intermedias entre metales y no metales. Ese boro me es indiferente, la verdad.
