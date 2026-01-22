Confirmado: Boro ha sido encontrado esta mañana por un grupo de bomberos forestales que lo han devuelto a su dueña sano y salvo

Boro, el perro que llevaba días desaparecido tras el trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), ha sido finalmente encontrado y ya se ha reunido con su dueña. El reencuentro se produce después de una búsqueda intensa en la que han participado equipos especializados, voluntarios y colectivos animalistas, que no han cesado en su empeño hasta conseguir poner a Boro a salvo. Un grupo de bomberos forestales de Ema Infoca acaba de publicar en redes sociales las fotos que toda España estaba esperando. Boro, por fin, está con su dueña.