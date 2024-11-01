Confirmado primer caso de transmisión de gripe aviar H5N1 de gato a humano [ITA]

Se ha confirmado el primer caso conocido de transmisión del virus influenza H5N1 de un gato a un humano. El afectado es un veterinario de Los Ángeles (EEUU) que cursó asintomático. Además, hasta 9 gatos dieron positivos para el clado 2.3.4.4b genotipo B3.13 del virus influenza H5N1, que es el que causa la mayoría de infecciones en humanos. El estudio de seroprevalencia y PCR incluyó a 19 gatos y 25 humanos. En base a estos resultados, se aconseja no suministrar carne cruda a gatos, que sería la principal fuente de adquisición del virus.