Juan (nombre ficticio) estudia en Madrid y llegó de Bolonia a su casa del sur de la Comunidad el lunes 24 de febrero. Al día siguiente notó fiebre y tras llamar al 112 "me dijeron que me quedara en casa a esperar a hacerme las pruebas y así lo hice". La Consejería de Sanidad tardó casi cinco días en visitarlo. Este lunes no había recibido los resultados. "Es surrealista. Llevo encerrado una semana sin saber si estoy infectado".