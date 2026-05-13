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Confinadas más de 1.700 personas en un crucero tras una muerte y la sospecha de un brote de norovirus

Confinadas más de 1.700 personas en un crucero tras una muerte y la sospecha de un brote de norovirus

Más de 1.700 personas permanecen confinadas a bordo de un crucero que llegó durante la noche del martes al miércoles a Burdeos procedente de Brest, tras la muerte de un pasajero y la sospecha de una infección digestiva aguda, según informaron las autoridades sanitarias. Entre los 1.233 pasajeros, en su mayoría británicos e irlandeses, además del fallecido —un hombre de más de 90 años—, unas cincuenta personas han presentado trastornos gastrointestinales y se están realizando análisis para detectar una posible presencia de norovirus.

| etiquetas: burdeos , confinadas.1700 personas , crucero , tras muerte
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4 comentarios
9 1 0 K 203 actualidad
alfema #4 alfema
¿Nos estamos volviendo paranoicos?, es como decir que los confinan por una intoxicación alimentaria o una gastroenteritis, ya lo comenté en otra publicación, hay 200 000 muertes por norovirus, de unos 625 millones de casos en todo el mundo.

Probablemente el fallecido, de 90 años, tenía algún que otro problema médico.
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javibaz #1 javibaz
Les ha sentado mal el comer comida medio decente a estos hijos de la Gran Bretaña.
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josde #2 josde
#1 Ahora se ponen de moda tener virus en los cruceros que mata a algún turista que van en el.
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CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
Pobre virus, encerrado con más de 1200 guiris
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