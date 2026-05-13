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Confinadas 1.700 personas en un crucero en Burdeos tras la muerte de un pasajero por un brote de gastroenteritis

Confinadas 1.700 personas en un crucero en Burdeos tras la muerte de un pasajero por un brote de gastroenteritis

Al menos una cincuentena de personas han presentado vómitos y diarrea, mientras se realizan pruebas para determinar el origen del contagio

| etiquetas: cruzero , burdeos , 1 persona muerta , sintonas gastroenteritis
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21 comentarios
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Comentarios destacados:      
Cuñado #3 Cuñado
Si alguien quiere ir de crucero, ahora es el momento. No tengo datos, pero apostaría a que está bajando el número de reservas notablemente.
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#8 kaos_subversivo
#3 pues no te creas. Como son cosas que se suelen contratar con antelación, no han bajado una mierda.
Los estuve mirando hace un par de dias durante una conversacion de cuñados
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Josecoj #11 Josecoj
#3 Para el Hondius seguro que sí
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#21 bizcobollo *
#3 #11 Si se vende como deporte de riesgo igual tiene mercado.
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Bourée #18 Bourée
#3 Una bajada que te cagas...
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Xuanin71 #19 Xuanin71
#3 lo tendré en cuenta.
Mis mejores cruceros en el coronavirus.
Y otro justo cuando se undio el costa concordia.
Buenos precios y muchas menos gente
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Casiopeo #5 Casiopeo
Una razón más para justificar mi rechazo a esto de los cruceros. La peor forma de turistear, para mi gusto.
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oscarius #10 oscarius
#5 Parece como si te fueras de vacaciones a un centro comercial... Bueno con todos y el centro comercial incluidos (por mucha piscina y cosas que hayan).
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#6 blacar
WTF muerte por gastroenteritis en un puto crucero?!?!??!
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makinavaja #16 makinavaja
Son británicos... igual es que sus cuerpos no se pueden adaptar a la comida normal... :troll: :troll: :troll:
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RoterHahn #17 RoterHahn
#admin
Podeis descartarla?
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Brill #4 Brill
Esto sí es una terrible pandemia. ¡No quiero morir de cagalera!
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silencer #14 silencer
Cruceros de ricos, porque el poder hacer cruceros medianamente largos en esta época del año...
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Pepepaco #9 Pepepaco
Parece que embarcarse en un crucero se está convirtiendo en un nuevo deporte de riesgo.
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Amperobonus #1 Amperobonus
Para cagarse
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hazardum #7 hazardum
Es que los cruceros lo venden como superguays, pero a la hora de la verdad es el hacinamiento máximo, y están como piojos entre costuras, yo ya tengo el metro para disfrutar xD
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Xuanin71 #20 Xuanin71
#7 pero tú as hecho alguno?
A mí me parece una maravilla. Me paso el día visitando ciudades. Y las noches entre cenas ,bailes, discotecas .y viajando cómodamente dormido en mi camarote.
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chupacabres #15 chupacabres
Plot twist no es gastroenteritis. Es hasta virus y lo están ocultando
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Mar_Dominguez_Puig #2 Mar_Dominguez_Puig
Crucero de la caca 2?
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menéame