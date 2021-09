El Confidente [hilo twitter]

En estos años me ha tocado documentarme sobre ETA para diversos proyectos. Y he acabado con la impresión de que nuestra ficción aborda los relatos sobre la banda desde la absoluta solemnidad, cuando su historia está trufada también de chapuzas, cagadas y miserias humanas. (...) Pero de todas las historias, digamos poco convencionales, que he ido descubriendo sobre la banda terrorista, ninguna me sorprendió tanto como la que cuenta el libro "EL confidente", ya descatalogado y difícil de encontrar.