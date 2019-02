Un audio recoge el testimonio del 'Cuco' sobre lo que ocurrió la noche del asesinato de Marta del Castillo. En la grabación, Francisco Javier García confiesa que el hermano de Miguel Carcaño le amenazó si no les ayudaba a deshacerse del cuerpo de la joven: "Me dijo que les ayudaba o que me quitaba del medio".