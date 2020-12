La confesión clasista de Ayuso

Existe el pleno convencimiento liberal-conservador de que la sociedad progresa de forma mejor cuando está dividida en clases sociales y estratos bien diferenciados, ya sea por origen divino o económico. Por eso Isabel Díaz Ayuso no se ha confundido al expresar su convencimiento de que la ley no tiene que ser igual para todos.Sí, los hijos de buena estirpe superan a los demás. Ese es su postulado ideológico. Se creen mejores y, por tanto, con más derechos. Por eso no creen en políticas de redistribución de la riqueza.