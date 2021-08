Confeccionar la historia escribiendo sobre lo que nunca ocurrió

El nieto del general Fidel Dávila cuenta en su reciente libro ‘La Guerra Civil en el Norte’ lo que no sucedió en Gernika Según Rafael Dávila Álvarez, el 27 de abril se reunieron Franco, Solchaga, Vigón y Mola y éste último repitió insistentemente que no se bombardease Gernika… ¡Ay! Ya se había destruido el día anterior ¿Pretende el general Dávila hacernos creer que Mola no sabía nada del bombardeo un día después o es que no sabe que Gernika se bombardeó el 26 de abril?