Conectando con el malo de la película: la perspectiva psicológica del amor por los villanos

No hay muchas cosas en el cine que se comparen con ver a tu protagonista favorito desafiar todas las probabilidades para derrotar a un villano. Sin embargo, a veces no puedes evitar sentir un gran cariño por aquellos que están del lado del mal. De hecho, hay muchas películas que difuminan la línea entre el bien y el mal hasta el punto en que es fácil olvidar que se supone que no debes amar al personaje más malvado. Incluso existen películas o series de televisión en las que el protagonista principal también es el villano de la historia. .