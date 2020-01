Conecta su PS4 a una pantalla del aeropuerto para jugar a Apex Legends mientras espera su vuelo

Un pasajero que esperaba su vuelo en el aeropuerto de Portland, en Estados Unidos, decidió que ya estaba harto de pasearse por la terminal, saco su Ps4 del equipaje de mano e hizo algo que seguramente se le ha ocurrido a más de uno: conectó la consola a uno de los monitores de información y se puso a jugar. Según informa la cadena de radio local KXL (via The Oregonian), el personal de seguridad del aeropuerto se lo encontró jugando tranquilamente a Apex Legends en la pantalla, que en origen estaba pensada para mostrar un mapa de la terminal. C