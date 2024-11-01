·
14969
clics
¿Qué es lo que ha hecho Sánchez?
7558
clics
El desternillante hermanamiento con los tuiteros turcos tras las amenazas de Trump: "No quedará un español calvo, es nuestro deber"
5406
clics
Pantomima full - ex - futbolista
6127
clics
El grupo neonazi Núcleo Nacional sorprende con este tuit sobre el pulso entre Pedro Sánchez y Trump: "Más patriota 'Dirty Sánchez'..."
4538
clics
Marc Giró, a Pablo Motos en 'El Hormiguero': "Hiláis muy fino con Pedro Sánchez y muy poco fino con la ultraderecha en este programa"
Los conductores serían condenados por exceder la máxima de la vía en 50-60km/h
El gobierno propone rebajar el limite por el cual los conductores que excedan los limites de velocidad tengan penas de carcel a 50km/h en viar urbanas y 60km/h en interurbanas
#5
Don_Pixote
“ Por ejemplo, aquellos conductores cazados a 100 km/h por las calles de la ciudad (limitadas a 50 km/h) o a 190 km/h por las de las autopistas (en tramos limitados a 120 km/h) se verían afectados si esta medida se efectúa”
Más que razonable
En otros países si haces hasta te embargan el coche y lo subastan
El titular se explica como el culo
3
K
43
#1
Skiner
*
El titular es incorrecto los conductores no seran condenados => pueden ser sancionados y/o condenados que no es lo mismo.
Si te ponen una multa te han puesto una sanción, si te ponen una condena de cárcel entonces eres condenado.
Las penas reservadas para este tipo de acciones pueden ir entre los tres y los seis meses de prisión, aunque también se puede resolver con la multa de seis a doce meses o con trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días.
1
K
27
#4
Seat127
#1
es de lo que hablan, del limite legal para que déjense ser sanción y se convierta en delito.
0
K
8
#6
Leon_Bocanegra
*
#1
leyendo la noticia, el titular es correcto, lo que se propone son penas de cárcel por rebasar en 50/60 km/h la velocidad máxima según la vía. Si rebasas en 50km/h el máximo en Ciudad y en 60 el máximo en autovía
Las condenas dispuestas para esta acción son "las penas de prisión de dos a cinco años, multa de doce a veinticuatro meses y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante un período de seis a diez años
".
1
K
17
#8
Skiner
#6
No es correcto porque es incompleto, busca el sensacionalismo de manual.
0
K
7
#3
jonolulu
Sinceramente no hay mucha diferencia en conducir a 180 o a 200. No te pones a esa velocidad por descuido
1
K
24
#10
DayOfTheTentacle
#3
a 200 no creo pero a 150 con coches nuevos, que no vibran y tienen cv de sobras, si te pones por descuido en una vía de 120... sobre todo si no hay coches que te sirvan de referencia.
Hay un tramo de la a2 cerca de la salida 500 dirección Tàrrega que es bajada pero no se nota mucho y sin darte cuenta estás a 150.
No es lo mismo ir en un clio que en un panamera (que no tengo
)
0
K
9
#2
SeñorPresunciones
*
Las penas reservadas para este tipo de acciones pueden ir entre los tres y los seis meses de prisión, aunque también se puede resolver con la multa de seis a doce meses o con trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días. Además, en cualquier caso se acompaña de la retirada del carnet de conducir entre uno y cuatro años, según se especifica en el propio artículo.
Título capcioso y sensacionalista.
1
K
19
#7
Seat127
#2
por? No falta a la verdad, serás condenado. Otra cosa es si vas a la cárcel o no, pero condena tendrás.
0
K
8
#9
KoLoRo
*
Duplicada?
www.meneame.net/story/psoe-quiere-bajar-umbrales-velocidad-delictiva-6
Y veo que la redaccion sigue siendo una puta mierda para entenderlo.
1
K
18
#11
Big_che
#9
pues si, he buscado antes de publicar pero no me ha devuelto ese enlace
0
K
9
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
