El conductor que atropelló y mató al ciclista bilbaíno en Nueva York podría no enfrentarse a cargos criminales (EN)

El bilbaíno José Alzorriz murió en un accidente de tráfico en Nueva York tras el impacto de un coche, que se saltó a toda velocidad un semáforo en rojo, contra otro vehículo, que al desplazarlo, desafortunadamente atropelló a José. El conductor del vehículo que causó el accidente podría no enfrentarse a cargos criminales, ya que la fiscalía es reticente en casos en los que los conductores no dan positivo en alcohol o drogas y no huyen del accidente. Sin embargo, el alcalde pide que se presenten cargos.