Un conductor atropella y hiere a cinco personas en la isla francesa de Oléron

atropelló a varias personas entre los pueblos de Dolus-d’Oléron y Saint-Pierre-d’Oléron. Según los primeros detalles de la investigación, el conductor gritó “¡Alahu Akbar!” (Dios es el más grande) en el momento de ser detenido, aspecto que abre la hipótesis de un atentado terrorista. “El periplo voluntario duró 35 minutos”, explicó el ministro del Interior, Laurent Nuñez.

#5 vGeeSiz
se acerca la navidad y con ella las costumbres ya arraigadas en Europa
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
Si hablas con alá no conduzcas
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
dupe no?
#1 Dexton
Atropello aislado.
