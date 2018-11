Condiciones laborales en China: "Muchos empleados no ven que tengan futuro más allá de la cadena de montaje"

¿Qué papel juegan los sindicatos en China? Solo hay un sindicato que esté permitido, y está controlado por el Gobierno, que además controla sus procesos electorales, en los que siempre ganan supervisores y directivos. No hay sindicatos independientes. Algunas de sus funciones las hemos tomado las ONG, servimos de apoyo para los trabajadores para ponerles en contacto con laboralistas o directamente para presentar denuncias. El problema es que muchos aceptan las condiciones y no se atreven a alzar la voz. Y las huelgas no están permitida