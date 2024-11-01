edición general
Condenado un vecino de Gijón por telefonear a una casa de citas y llamar «puta» a su interlocutora

La Audiencia Provincial le obliga a pagar 480 euros por un delito leve de amenazas. Era cliente del burdel y llamó para insultar y amedrantar a la 'madame'

jonolulu
«Puta, eres una hija de la gran puta, ten cuidado que no te llame con otro número, me presente en tu casa y te corro el cuello. Ya estuve en la cárcel por homicidio y no me importa volver, pero tú vas bajo tierra».

Hombre, más que por insultar yo diría que le han condenado por amenazas, pero para el titular vende menos
#2 Leclercia_adecarboxylata
#1 Claramente sensacionalista.
antesdarle #3 antesdarle
#1 que culpa tenía el perro? :troll:
cosmonauta #9 cosmonauta
#8 A veces es mejor no explicar determinadas cosas. :-D :-D
cosmonauta
#8 Leclercia_adecarboxylata
#7 Eres un cosmonauta.
ChatGPT #5 ChatGPT
Vaya mierda de titular
UnoYDos #6 UnoYDos
#5 Ya te digo, se cometen delitos de amenazas de muerte, y el titular es que le llaman puta. No me jodas.
