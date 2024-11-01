·
8
meneos
23
clics
Condenado un vecino de Gijón por telefonear a una casa de citas y llamar «puta» a su interlocutora
La Audiencia Provincial le obliga a pagar 480 euros por un delito leve de amenazas. Era cliente del burdel y llamó para insultar y amedrantar a la 'madame'
#1 jonolulu
#1
jonolulu
*
«Puta, eres una hija de la gran puta, ten cuidado que no te llame con otro número, me presente en tu casa y te corro el cuello. Ya estuve en la cárcel por homicidio y no me importa volver, pero tú vas bajo tierra».
Hombre, más que por insultar yo diría que le han condenado por amenazas, pero para el titular vende menos
16
K
180
#2
Leclercia_adecarboxylata
#1
Claramente sensacionalista.
2
K
29
#3
antesdarle
#1
que culpa tenía el perro?
1
K
23
#4
jonolulu
#3
0
K
13
#9
cosmonauta
#8
A veces es mejor no explicar determinadas cosas.
1
K
32
#7
cosmonauta
*
Edit
1
K
32
#8
Leclercia_adecarboxylata
#7
Eres un cosmonauta.
1
K
32
#5
ChatGPT
Vaya mierda de titular
1
K
17
#6
UnoYDos
#5
Ya te digo, se cometen delitos de amenazas de muerte, y el titular es que le llaman puta. No me jodas.
0
K
7
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
Hombre, más que por insultar yo diría que le han condenado por amenazas, pero para el titular vende menos