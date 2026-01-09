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Condenado un policía nacional en Vigo por golpear con la porra a una mujer embarazada
La víctima, de 37 semanas de gestación, estaba grabando con su teléfono móvil un incidente de su marido con otros agentes en la calle Portela.
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#5
makinavaja
es un agente de la Policía Nacional con «una trayectoria impecable de 20 años de profesión».
... en los que ha repartido y nadie le ha denunciado...
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#1
efectogamonal
Absolutamente todos los gatos son bellos
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#3
Bottle
No se quien hará la selección..
#1
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#2
Sacronte
Joder, vengo de comentar que vamos a caso de policía delincuente por día y hoy hay más de uno...
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#4
makinavaja
Un caso aislado... (porque ha sido condenado...
)... la mayoría se van de rositas...
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#7
mikhailkalinin
Traslado forzoso a la Línea de la Concepción. Y luego que le aborten
Es un castigo hasta poético para una agresión a una embarazada.
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#6
oscarcr80
Policia: muy valientes con quienes están en minoría y con pocas o nulas posibilidades de defensa. Cuando se tienen que encarar con los que responden ahí la policía se hace caquit4.
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#1
Es un castigo hasta poético para una agresión a una embarazada.