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Condenado un policía nacional en Vigo por golpear con la porra a una mujer embarazada

Condenado un policía nacional en Vigo por golpear con la porra a una mujer embarazada

La víctima, de 37 semanas de gestación, estaba grabando con su teléfono móvil un incidente de su marido con otros agentes en la calle Portela.

| etiquetas: vigo , condena , policía , embarazada
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7 comentarios
13 3 1 K 200 actualidad
makinavaja #5 makinavaja
es un agente de la Policía Nacional con «una trayectoria impecable de 20 años de profesión».... en los que ha repartido y nadie le ha denunciado... :-D :-D :-D
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efectogamonal #1 efectogamonal
Absolutamente todos los gatos son bellos {0x1f525}
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#3 Bottle
No se quien hará la selección..

#1  media
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Sacronte #2 Sacronte
Joder, vengo de comentar que vamos a caso de policía delincuente por día y hoy hay más de uno...
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makinavaja #4 makinavaja
Un caso aislado... (porque ha sido condenado... :-D :-D)... la mayoría se van de rositas...
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mikhailkalinin #7 mikhailkalinin
Traslado forzoso a la Línea de la Concepción. Y luego que le aborten :troll:

Es un castigo hasta poético para una agresión a una embarazada.
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#6 oscarcr80
Policia: muy valientes con quienes están en minoría y con pocas o nulas posibilidades de defensa. Cuando se tienen que encarar con los que responden ahí la policía se hace caquit4.
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menéame