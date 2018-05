Condenado un médico de Salamanca por masturbarse ante un paciente

El facultativo ha sido condenado a dos años de prisión y otros dos de inhabilitación para el ejercicio de la profesión, así como a indemnizar con mil euros a la víctima. Es la condena recogida en la sentencia hecha pública hoy, que condena al facultativo J.E.M, en concreto, por un delito de abuso sexual con la agravante de abuso de confianza. No obstante, al no tener antecedentes penales, la condena de cárcel podría no hacerse efectiva, según apunta la agencia EFE.