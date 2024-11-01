edición general
14 meneos
75 clics
Condenado y deportado el hombre acusado de matar a golpes a la gata Nala en Torrevieja: "Gracias por toda la presión social"

Condenado y deportado el hombre acusado de matar a golpes a la gata Nala en Torrevieja: "Gracias por toda la presión social"  

El caso Nala, que había provocado una fuerte conmoción en Torrevieja, ha vivido este miércoles un desenlace cargado de emoción. Tras una jornada marcada por la movilización de vecinos y colectivos animalistas, Animalistas Torrevieja ha anunciado que el presunto autor de la muerte de la gata ha sido condenado y será deportado a su país de origen.

| etiquetas: maltrato animal , deportación , nala , torrevieja
12 2 0 K 326 actualidad
11 comentarios
12 2 0 K 326 actualidad
Comentarios destacados:      
Guanarteme #2 Guanarteme
¡Me parece excelente, pero no solo hay que hacerlo con los maltratadores de gatos!

Qué deporten también a sus países a los toreros.
6 K 83
carakola #5 carakola
#2 Oh, wait... xD
1 K 30
#4 mcfgdbbn3 *
Me pregunto qué pensarán algunas personas de derechas: :-P
- Si se enfurecerán porque castigan el maltrato animal.
- Si se alegrarán porque le deportan.
Nota; sí, ya sé que hay gente de derechas en contra del maltrato animal, pero luego van y votan a Vox. :-P
4 K 55
javibaz #3 javibaz
¿Cual es su país de origen? No lo pone por mi un lado.
1 K 24
ARRIKITOWN #8 ARRIKITOWN
#3 Colombia.
0 K 10
ARRIKITOWN #1 ARRIKITOWN
Aunque hubiera preferido que antes pasara por la cárcel aquí. Ahora que baile en el avión de vuelta y que se ande con ojo en su país de nacimiento.
1 K 22
ostiayajoder #7 ostiayajoder *
Sin ser animalista:

Un tio q mata a patadas y a ostias a un gato por los loles....

No quiero q este cerca de mis hijos.
1 K 20
hazardum #11 hazardum
Bien deportado esta, pero me parece un poco cachondeo que se cambie deportación por cárcel, es decir, debería ir a la cárcel primero y luego deportar también.
0 K 8
FunFrock #6 FunFrock
¿Entonces, robar 100 veces no es motivo de deportación, pero matar a un animal si? ¿no se pueden equiparar?
0 K 8
ARRIKITOWN #9 ARRIKITOWN
#6 No.
0 K 10
crob #10 crob
#6 y si roba un gato!? o 10?

#9
0 K 15

menéame