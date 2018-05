Condenado a 90 días de arresto domiciliario por violar a una niña de 5 años (ENG)

Un hombre de California fue sentenciado a solo 90 días de arresto domiciliario y cinco años de libertad condicional. Lyle Burgess, de 79 años, no tiene que registrarse como delincuente sexual. "La niña no está bien", dijo el abogado de la familia sobre la niña, que ahora tiene 7 años. "Ella muestra todos los síntomas de alguien que ha sido abusado". Burgess fundó Rare Parts Inc, un fabricante y distribuidor de partes automotrices. "Obviamente es muy rico y es un ejemplo de cómo los ricos, una y otra vez, escapan a la pena por lo que han hecho".