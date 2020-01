Condenado a 30 años por matar a su ex pareja movido por "un sentimiento de machismo y dominación"

La Audiencia Provincial de Pontevedra ha dictado sentencia en el caso Ana Enjamio, en el que un jurado declaró a César Adrio culpable de asesinar a su ex pareja y compañera de trabajo en el portal de su casa tras la cena de Navidad de la empresa a la que habían asistido. La resolución es contundente al calificar este asesinato como un crimen machista y especifica que la mató a cuchilladas "por su sentimiento de machismo y de dominación sobre ella" y que consideraba que era una "mujer que, si no iba a estar con él, no estaría con ningún otro".