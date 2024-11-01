Condenado a 24 años de prisión por robar y asesinar a un ex concejal de Granada

La Audiencia de Granada ha condenado a 24 años de prisión al procesado por robar y asesinar al exconcejal socialista de Granada José Miguel Castillo Higueras, cargos por los que las acusaciones habían solicitado una pena a prisión permanente revisable. La sentencia de la Sección Primera de la Audiencia, contra la que cabe recurso y a la que ha tenido acceso EFE, se enmarca en el veredicto de culpabilidad que dictó el 31 de enero el jurado popular encargado de la causa y que consideró probado que el condenado robó, golpeó y causó la muerte de...
Vamos, que iba por la calle, se cruzó con el hombre y no pudo resistirse a golpearle y robarle y luego seguirle y repetir. Fue un impulso irresistible. Entiendo que un abogado tiene que defender a su cliente, pero hay cosas que son difíciles de justificar...
"el procesado, que le golpeó en la cara para robarle, un golpe que le hizo caer al suelo."
"El hombre fue auxiliado por varios ciudadanos, incluido el propio procesado, que dejó las cosas que había robado en la acera cercan"
"Cuando Castillo Higueras fue levantado del suelo, siguió su marcha aturdido, sin reconocer al agresor y sin sus cosas, facultades mermadas por el primer golpe."
"El condenado volvió entonces a perseguirle, según… » ver todo el comentario
Pues nada ... no pasa nada ... hasta que ataquen a vuestros padres.