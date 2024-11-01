Condenado a 24 años de prisión por robar y asesinar a un ex concejal de Granada

La Audiencia de Granada ha condenado a 24 años de prisión al procesado por robar y asesinar al exconcejal socialista de Granada José Miguel Castillo Higueras, cargos por los que las acusaciones habían solicitado una pena a prisión permanente revisable. La sentencia de la Sección Primera de la Audiencia, contra la que cabe recurso y a la que ha tenido acceso EFE, se enmarca en el veredicto de culpabilidad que dictó el 31 de enero el jurado popular encargado de la causa y que consideró probado que el condenado robó, golpeó y causó la muerte de...