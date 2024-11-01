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Condenada a dos años por agredir a su doctora tras llegar tarde a la cita y negarse a esperar a que le atendieran

Condenada a dos años por agredir a su doctora tras llegar tarde a la cita y negarse a esperar a que le atendieran

El juez de la Plaza número seis de la Sección de la Penal del Tribunal de Instancia de Zaragoza ha condenado a G.I.I. por un delito de atentado a la autoridad de dos años de prisión y y lesiones menos graves. Además, tendrá que indemnizar a la víctima con el pago de 1.720 euros más los intereses legales. La sentencia da por probado que la mañana del 13 de agosto la condenada llegó tarde a su cita médica en el centro de salud de Mallén y exigió ser atendida de inmediato. Ante su insistencia, la doctora le indicó que sería atendida más tarde,...

| etiquetas: agresión , doctora , atentado a la autoridad , mallén , retraso , exigencia
8 3 0 K 182 Tribunales
2 comentarios
8 3 0 K 182 Tribunales
#2 surco
Pues me parece de puta madre, parece que solo espabilados así en este país.
0 K 11
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Y además, que la deriven a una unidad de salud mental.
0 K 10

menéame