Condenada a dos años por agredir a su doctora tras llegar tarde a la cita y negarse a esperar a que le atendieran

El juez de la Plaza número seis de la Sección de la Penal del Tribunal de Instancia de Zaragoza ha condenado a G.I.I. por un delito de atentado a la autoridad de dos años de prisión y y lesiones menos graves. Además, tendrá que indemnizar a la víctima con el pago de 1.720 euros más los intereses legales. La sentencia da por probado que la mañana del 13 de agosto la condenada llegó tarde a su cita médica en el centro de salud de Mallén y exigió ser atendida de inmediato. Ante su insistencia, la doctora le indicó que sería atendida más tarde,...