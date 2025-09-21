edición general
5 meneos
89 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear
Los concursos favoritos de algunos famosos

Los concursos favoritos de algunos famosos

Una recopilación de los concursos de televisión favoritos de algunos famosos de España

| etiquetas: concursos , emérito , felipe vi , ayuso
4 1 8 K -15 ocio
3 comentarios
4 1 8 K -15 ocio
volandero #1 volandero
Vine a poner el negativo por no tener ninguna gracia, pero me quedé a poner el negativo por SPAM.
3 K 49
alfema #2 alfema
#1 Debían expulsarlo, al menos por un tiempo, en la página de sus últimos envíos, sólo uno no es de esa página.
1 K 23
EsUnaPreguntaRetórica #3 EsUnaPreguntaRetórica
#2 Quizá invocando a @Eirene
0 K 12

menéame