El concurso de belleza Miss América elimina el desfile en bikini

Gretchen Carlson, la presidenta de la junta directiva del certamen de belleza Miss América, anunció este martes que el concurso ya no tendrá un desfile de trajes de baño. Carlson dijo que el certamen será una competencia, no un concurso. La nueva competencia de Miss América será más inclusiva para las mujeres de "todas las formas y tamaños" dijo Carlson. "Ya no juzgaremos a nuestros candidatos por su apariencia física externa. Eso es enorme".