Un concurso de belleza de camellos en Omán expulsa a veinte animales tras detectar bótox, rellenos e implantes prohibidos

Veinte camellos quedaron fuera del Camel Beauty Show Festival de 2026 en Al Musanaa, Omán, después de que inspectores veterinarios detectaran manipulaciones en su apariencia. Según informaron Vice y Forbes, los controles previos a la competición revelaron tratamientos estéticos aplicados a varios ejemplares. Los animales afectados no pudieron competir y sus propietarios quedaron expuestos a sanciones por alterar el aspecto natural exigido en el certamen.