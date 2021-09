Concluye la Feria del Libro de la desigualdad: bien para los grandes, mal para los pequeños

Caen las ventas un 10% respecto a la edición de 2019 pero hay unos que lo notan más que otros debido a las limitaciones de aforo, las firmas de los que más convocan y la situación de las casetas. La elección del lugar no fue a sorteo, sino que la Feria marcó el "espacio experimental" a las editoriales pequeñas. "No hace el mismo ruido que al grupo Contexto (Asteroide, Nórdica, Impedimenta, Periférica y Sexto Piso) o a Planeta les vaya mal en un sitio nuevo que a nosotros, que en fin, no somos nadie para ellos, pero eso sí, pagamos el alquiler…