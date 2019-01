Entre los nombres más destacados que rindieron homenaje al recordado vocalista de Soundgarden, Audioslave y Temple of The Dog, se pudo disfrutar de la presencia de Josh Homme (QOTSA), Tim McIlrath (Rise Against), Taylor Momsen (The Pretty Reckless), Perry Farrell (Jane’s Addiction), Geezer Butler (Black Sabbath) o Ryan Adams, además de los que fueron compañeros de banda de Cornell.