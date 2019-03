La Comunidad Madrid quiere que Carmena invierta en el Metro pero sin tener ninguna competencia

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid,Pedro Rollán,acusa a Manuela Carmena de no haber financiado a la empresa pública encargada del suburbano. Según sus palabras,lleva meses pidiendo a la alcaldesa de Madrid que “financie (el metro) aunque solo sea un euro”. No obstante,la opción de inversión municipal que desea el gobierno de Garrido no incluye el poder de decisión del Ejecutivo de Carmena. El Ayuntamiento en 2017 ya ofreció 150 millones euros para entrar en el accionariado de un suburbano,y fueron rechazados por Cifuentes..