La Comunidad de Madrid se niega a cubrir las vacantes en aulas para niños con autismo

A pesar de que hay 50 vacantes en este tipo de aulas y familias en espera,la consejería de educación asegura que no les matriculará hasta el curso que viene. Un portavoz de la consejería de educación confirma que a mitad de curso no se ofrece ninguna de estas plazas vacías a los niños que están esperando pero no es capaz de explicar los motivos de esa decisión. La versión del gobierno regional es que hay plazas libres porque no hay candidatos para ocuparlas porque están en centros y ciudades concretas pero no responde a la pregunta de por qué