COMUNICADO OFICIAL VALENCIA CF | NO a los grupos radicales, NO a la violencia

El Valencia CF rechaza reunirse con un grupo de personas en representación de Ultra Yomus y desea manifestar públicamente: 1. El Club, con la directiva presidida por Anil Murthy, expulsó a los radicales del Camp de Mestalla por primera vez en la historia en el año 2019. 2. Esta decisión no tiene vuelta atrás. 3. El Valencia CF reafirma su posición y rechaza cualquier colaboración con Ultra Yomus. 4. NO a los grupos radicales, NO a la violencia.