Comunicado oficial: el Resurrection Fest Estrella Galicia se aplaza a 2021

Como ya habíamos dicho, no hay ningún seguro que cubra una epidemia como ésta. No se ha esperado para cobrar un seguro como algunos habéis entendido por otros comunicados. Era necesaria la fuerza mayor para romper contratos cuanto antes y poder aplazar todo sin que hubiese problemas legales para 2021. Lamentablemente, las numerosas pérdidas a las que nos enfrentamos por todo el trabajo e inversión hecho hasta ahora tendrá que ser asumido por el festival, que no contará con ingresos en todo el año ni ninguna aseguradora o empresa se hará cargo.