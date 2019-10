Comunicado del Ayuntamiento de Móstoles sobre la renuncia de Más Madrid Ganar Móstoles

Ante la retirada del apoyo de Más Madrid Ganar Móstoles al gobierno local, la alcaldesa de Móstoles se reafirma en su idea de no dimitir. No ha cometido ninguna ilegalidad, ha reconocido sus errores, ha pedido perdón y ha rectificado.El partido de Gabriel Ortega, Más Madrid Ganar Móstoles, pasó de 6 a 2 concejales en las últimas elecciones, perdió más de la mitad de actas. Las elecciones se ganan en las urnas y el mal resultado electoral de este partido, que ahora ha decidido pasar a la oposición, no va a condicionar el Gobierno de la ciudad.