Compromís exige al Gobierno limitar los abusos en gastos de gestión por la compra de entradas 'online'

Compromís quiere limitar los "abusos" que se producen en los gastos de gestión y/o distribución en la compra de entradas a través de internet, y ha propuesto medidas, como obligar a las empresas a informar de este pago antes de la compra o aplicar un único sobrecargo por transacción y no por entrada, entre otras. A través de una proposición no de ley cuestiona que la venta online implique un sobrecargo que no conlleva la venta presencial, a pesar de que se lleva a cabo con la conexión a internet, el ordenador y la impresora del usuario.