Los compradores regresan y resucitan el mercado oleícola

Algunos pensaban que era cuestión de tiempo. Otros, no lo tenían tan claro. En cambio, el mercado del aceite de oliva se vuelve a mover en la provincia. No solo se ve en los indicadores de precios y de operaciones, sino también en las cisternas cargadas de zumo de aceituna que se ven en las carreteras de la provincia. Hay almazareros y cooperativistas que no dudan en aseverar que los grandes compradores han vuelto a Jaén después de exprimir otros mercados, como Túnez, Grecia, Turquía o Portugal en busca de zumo de aceituna.