Compra una finca en Mallorca para 100 gatos, pero una familia la okupa

El sueño de Natasha Retzmann y su pareja, Chris Hicks, de crear un santuario para más de un centenar de gatos callejeros en Mallorca se encuentra en suspenso. La finca permanece ocupada por una familia con dos hijos pequeños, considerada vulnerable por los servicios sociales, lo que impide cualquier desalojo inmediato. “Compramos una propiedad que tiene okupas y lo sabíamos cuando compramos, pero lo hicimos porque era barata."
No se puede ser mas tonto
La administración puede tardar lo que quiera, que mientras, paga otro. ¿Qué prisa o incentivo va a haber?