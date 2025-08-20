edición general
Compra una finca en Mallorca para 100 gatos, pero una familia la okupa

El sueño de Natasha Retzmann y su pareja, Chris Hicks, de crear un santuario para más de un centenar de gatos callejeros en Mallorca se encuentra en suspenso. La finca permanece ocupada por una familia con dos hijos pequeños, considerada vulnerable por los servicios sociales, lo que impide cualquier desalojo inmediato. “Compramos una propiedad que tiene okupas y lo sabíamos cuando compramos, pero lo hicimos porque era barata."

“Compramos una propiedad que tiene okupas y lo sabíamos cuando compramos, pero lo hicimos porque era barata."

No se puede ser mas tonto
“ La actual Ley de Vivienda protege a los hogares vulnerables hasta que las administraciones ofrezcan una alternativa habitacional”

La administración puede tardar lo que quiera, que mientras, paga otro. ¿Qué prisa o incentivo va a haber?
El títular es mentira. Como siempre que sale este tema, la verdad es violada y lapidada.
